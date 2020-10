Vom 28. September bis 4. Oktober findet die Caritassammlung statt. Das katholische Pfarramt weist darauf hin, dass in beiden Pfarreien keine Caritas-Haussammlungen durchgeführt werden. Dem aktuellen Pfarrbrief liegen Überweisungsvordrucke bei und in beiden Kirchen liegen Opfertüten und Flyer aus. Am Wochenende wird das Erntedankfest gefeiert. In Marktzeuln wird am Samstag, 3. Oktober, die Vorabendmesse um 17 Uhr von Kindergarten- und Schulkindern mitgestaltet. Es wird dabei um Spenden von haltbaren Lebensmitteln zur Weiterleitung an die Tafel in Burgkunstadt gebeten. Die Spenden können zum Gottesdienst mitgebracht oder schon ab Mittwoch, 30. September, vor den Altar gelegt werden. Beim Gottesdienst wird auch ein Körbchen für Geldspenden an die Tafel bereitstehen. Am Sonntag, 4. Oktober, sind die Gläubigen um 17 Uhr zum ökumenischen Abendgebet zum Erntedankfest am Kulbitzkreuz in Marktzeuln eingeladen. In Hochstadt wird am Sonntag, 4. Oktober, der Gottesdienst um 10 Uhr als Familiengottesdienst unter der Leitung von Pastoralreferentin Birgit Janson gestaltet, alle Familien und Kinder sind dazu besonders willkommen. Am Dienstag, 6. Oktober, besteht von 9 bis 11 Uhr im Pfarrbüro Marktzeuln und von 15 bis 18 Uhr im Pfarrbüro Hochstadt die Möglichkeit, Messen für 2021 zu bestellen, ebenso noch am Donnerstag, 8. Oktober, von 15 bis 18 Uhr in Marktzeuln und am Dienstag, 13. Oktober, von 15 bis 18 Uhr in Hochstadt. red