Infos aus dem katholischen Pfarrbüro

Das katholische Pfarrbüro St. Kilian gibt folgende Termine bekannt: ? In Wolfsdorf findet am Sonntag, 6. September, um 9 Uhr ein Kirchweih-Gottesdienst statt. "Hurra, hurra, die Schule kommt!" - der etwas andere Gottesdienst wird ebenfalls am Sonntag um 17 Uhr im Pausenhof der Schule in Grundfeld abgehalten. Bei schlechtem Wetter muss der Gottesdienst entfallen. Am Dienstag, 8. September, um 19 Uhr feiert die Kolpingsfamilie Bad Staffelstein im Brauereisaal in Loffeld einen Gottesdienst. Am Donnerstag, 10. September, laden der Seniorenkreis und der katholische Frauenbund zu einem Vortrag von Schwester Katharina Horn ein. Sie wird um 15 Uhr in der Kilianskirche über ihr Projekt in Peru berichten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit Schwester Katharina ins Gespräch zu kommen. Am Montag, 14. September, dem Fest der Kreuzerhöhung, findet um 19 Uhr ein Gottesdienst zum Patronatsfest in der Kreuzkapelle statt. Bei gutem Wetter an der Kreuzkapelle, bei Regen in der Pfarrkirche. Der Gottesdienst um 8 Uhr entfällt. Der Gottesdienst zur Dekanatswallfahrt findet am Samstag, 26. September, um 18 Uhr in der Basilika statt. Aufgrund der begrenzten Zahl der Plätze, ist eine Anmeldung im Dekanatsbüro in Marktgraitz unter Telefon 09574/9303 oder dekanat.coburg@erzbistum-bamberg.de notwendig. Die Kur- und Urlauberseelsorge bietet am Mittwoch, 9. September, um 19 Uhr ein 20-minütiges Abendgebet im Kurpark mit dem Thema "Abendhauch" an. red