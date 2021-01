Mit dem Programm "weltwärts" der Bundesregierung und mit dem Jugendamt der Erzdiözese Bamberg in Kooperation mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Diözesanverband Bamberg können junge Erwachsene einen einjährigen entwicklungspolitischen Lerndienst in Peru, Bolivien, Uganda, Senegal oder Tansania ab Herbst 2021 absolvieren. Weitere Informationen zu Voraussetzungen, Ablauf, Einsatzländern, -stellen und vieles mehr sind unter www.freiwillig-ins-ausland.de oder direkt im Referat Weltfreiwilligendienst des Jugendamts der Erzdiözese Bamberg telefonisch unter 0951/86840 oder via E-Mail an weltwärts@eja-bamberg.de erhältlich. Bei einem digitalen Informationsabend am Donnerstag, 28. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr informiert die Referentin mit zwei ehemaligen Freiwilligen über den Weltfreiwilligendiensteinsatz. Die Teilnahme ist für Interessierte und ihre Eltern unverbindlich und ohne Voranmeldung möglich. Der Link zur Veranstaltung ist auf der Startseite unter www.freiwillig-ins-ausland.de zu finden. red