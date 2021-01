Ab Januar wurden laut novellierter Düngeverordnung bestimmte Gebiete im Landkreis Lichtenfels mit zusätzlichen Auflagen hinsichtlich der Stickstoff- bzw. Phosphatdüngung ausgewiesen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg bietet zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt Kronach hierzu am Mittwoch, 27. Januar, von 18.30 bis 21.30 Uhr nähere Informationen für betroffene Landwirte an. Es wird hierbei erläutert, welche Messwerte und Untersuchungen bei der Ausweisung der Gebiete zugrunde gelegt wurden. Zudem werden die Auswirkungen der Auflagen auf die Bewirtschaftung und die Möglichkeiten einer angepassten Düngestrategie aufgezeigt. Die Veranstaltung findet aufgrund der Corona-Pandemie online statt. Anmeldungen werden bis spätestens Montag, 25. Januar, erbeten an die E-Mail-Adresse poststelle@aelf-co.bayern.de. Die Online-Zugangsdaten werden dann bis Mittwoch, 27. Januar, per E-Mail zugestellt. red