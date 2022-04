Informationen zum geplanten Mini-Supermarkt "Tante Enso" gibt es am Samstag, 2. April, ab 13.30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Es gilt die 3G-Regel. Enso-Geschäftsführer Thorsten Bausch wird dabei das Geschäftsmodell und den konkret geplanten Markt in Münnerstadt vorstellen. Dabei werden auch Fragen beantwortet. Da es sich um eine Genossenschaft handelt, müssen sich erst 300 Interessierte finden, die einen Anteil im Wert von 100 Euro kaufen. Gelingt dies, hat sich Enso verpflichtet, ein Geschäft am Marktplatz oder am Anger zu eröffnen. tm