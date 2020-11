Online-Konferenzen haben sich verstärkt durch die Corona-Pandemie zum festen Bestandteil des Geschäftslebens entwickelt. Trotz räumlicher Distanz ein virtuelles Raumgefühl zu erzeugen, virtuelle Zusammenarbeit zu fördern und Inhalte interaktiv zu vermitteln, erfordert Moderations- und Präsentationsfähigkeiten. In einem Seminar erlernen die Teilnehmenden Moderations- und Präsentationsfähigkeiten und üben diese in einer Live-Interaktion. Des Weiteren wird im Seminar auf verbale und nonverbale Kommunikation im digitalen Berufsalltag sowie die Wirkung von Stimme und Körpersprache eingegangen. Das Online-Seminar "Online-Meetings professionell und effektiv moderieren" findet am Montag, 30. November von 9 bis 16 Uhr statt. Veranstalter ist das Rhön-Saale-Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Interessierte im Rhön-Saale-Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen, Tel.: 0971/723 62 04, E-Mail: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de, Internet: www.rsg-bad-kissingen.de. An gleicher Stelle werden auch die Anmeldungen angenommen. sek