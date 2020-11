Patienten jeglichen Alters mit Infektsymptomen (Fieber, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen Erbrechen, Durchfall) werden ab sofort wieder in der ärztlichen Notfallpraxis Forchheim in der Krankenhausstraße 8 behandelt. In diesem Fall werden Patienten gebeten, ausschließlich zum Ende der Sprechzeiten zu den folgenden Zeiten in die Bereitschaftspraxis zu kommen: Montag bis Freitag 20 bis 21 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage von 14 bis 15 Uhr und von 19 bis 21 Uhr. Es werden weiterhin keine Corona-Testungen in der Bereitschaftspraxis durchgeführt. Bei Verdacht auf eine Corona-Infektion wenden sich Betroffene telefonisch an die 116117 oder an den Hausarzt. Für alle weiteren Patienten gelten die folgenden Öffnungszeiten (ohne Anmeldung): Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 20 Uhr; Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage von 9 bis 14 und von 15 bis 20 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter www.ugef.com, unter Telefon 09191/979630 oder per E-Mail notfallpraxis@ugef.com. red