Das katholische Pfarrbüro gibt folgende Informationen bekannt: Das Pfarrbüro ist vormittags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 09573/4315 erreichbar. Der Weg der Firmung startet - abhängig von der jeweils aktuellen Corona-Lage - im November mit den ersten Firm-Ju-Gos in der Pfarrkirche St. Kilian. Ein Smartphone ist dabei hilfreich. Die Firmlinge der 8. Klasse treffen sich am Dienstag, 17. November, um 17.30 Uhr. Weitere Infos bei Gemeindereferent Matthias Beck unter Matthias.Beck@erzbistum-bamberg.de. Ab Montag, 16. November, um 16 Uhr startet in der Pfarrkirche die Erstkommunionvorbereitung mit den Kindern der Klasse 3a aus der Adam-Riese-Schule und den Kindern aus Reundorf, Schönbrunn und Wolfsdorf, am Donnerstag, 19. November, um 16 Uhr mit den Kindern aus der Klasse 3b der Adam-Riese-Schule. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen.

Der Basar im Mutterhausgarten der St. Franziskusschwestern in Vierzehnheiligen muss aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden.

Der Essener Advendskalender "Alle Jahre wieder" liegt am Schriftenstand auf. Der Mitmach-Kalender ist für Familien, Kitas, Schulen und für alle Kinder zwischen vier und zwölf Jahren geeignet. Der Kaufpreis ist in die Schriftenstandkasse zu werfen. red