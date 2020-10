Das katholische Pfarramt Isling gibt folgende Veranstaltungen bekannt: Für die Teilnahme an den Gottesdiensten in Isling ist eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro mittwochs oder freitags von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 09576/925761 erforderlich. Anmeldungen zur Teilnahme an Gottesdiensten in Mistelfeld nimmt immer freitags von 18 bis 20 Uhr Anke Brehm, Telefonnummer 09571/9476 83, entgegen. Für die Gottesdienste in Rothmannsthal sind keine Anmeldungen nötig. Die Friedhofgänge an Allerheiligen in Mistelfeld, Isling und Rothmannsthal entfallen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. In Rothmannsthal findet der Gottesdienst an Allerheiligen, 1. November, in der Kirche statt. Während des Gottesdienstes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Hygienevorschriften und Abstandsregelung sind zu beachten. Der Seniorenkreises Isling trifft sich am Mittwoch, 4. November, um 14 Uhr zum Gottesdienst in der Pfarrkirche Isling. Es wird um telefonische Anmeldung bei Barbara Fraunholz-Mahr, Telefonnummer 09576/666, gebeten. Das anschließende Treffen im Pfarrheim entfällt. Am Donnerstag, 12. November, findet ab 17.45 Uhr die Sprechstunde des Pfarrers statt. Die katholische Bücherei St. Andreas in Mistelfeld ist jeden Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Einlass ist nur mit Gesicht-Schutzmaske möglich. Die Hygienevorschriften und die Abstandsregelung sind zu beachten. red