Das katholische Pfarramt St. Kilian gibt folgende Termine und Veranstaltungen bekannt: In St. Kilian ist die Vorabendmesse zu Allerheiligen am Samstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr. An Allerheiligen, 1. November, finden Gottesdienste ab 8.30 und ab 10.30 Uhr statt. Aufgrund der Corona-Lage kann der Friedhofsgang zu Allerheiligen in Bad Staffelstein nicht stattfinden. Der Pfarrer wird die Gräber zu einer Zeit segnen, in der der Friedhof nicht so stark besucht ist. Es liegen Vorschläge für das persönliche Gebet aus. Die Gottesdienste an Allerseelen, Montag, 2. November, finden ab 8 und ab 18 Uhr statt. Der Weinabend der Kolpingsfamilie am Dienstag, 3. November, ab 18 Uhr im Pfarrsaal in Bad Staffelstein fällt aus. Am Mittwoch, 4. November, wird ab 19 Uhr eine Eucharistiefeier in Unterzettlitz im Feuerwehrhaus abgehalten. Auch hier sind die Hygienevorschriften einzuhalten. Am Herz-Jesu-Freitag, 6. November, wird nach dem 8-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche das Allerheiligste zur Anbetung bis 9 Uhr ausgesetzt. In Reundorf findet am Freitag, 6. November, ab 19 Uhr ein Gottesdienst statt. red