Der Oktober ist der Aktionsmonat für das Thema Brustkrebs. Die Zahl der Brustkrebserkrankungen steigt und seit Jahren sind auch immer mehr junge Frauen betroffen. Viele Frauen wünschen sich Unterstützung, Austausch und auch Informationen über mögliche Heilung und Vorsorge. Die Heilung ist teuer und die Krankenkassen übernehmen nicht alle Kosten. Jedes Jahr gibt es bundesweit und auch in Coburg Veranstaltungen zu dem Thema der Aktion "Lucia" in Coburg. Hinter der Initiative stehen die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis, das Klinikum Coburg mit dem mammaNetz, die Selbsthilfegruppen und die Siemens-Betriebskrankenkasse, gemeinsam mit der Frauenärztin und Schirmherrin Kerstin Frobel-Kraft.

In diesem Jahr steht für Mittwoch, 28. Oktober, um 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Sitzungssaal des Landratsamtes Coburg, Lauterer Straße 60,

eine Lesung mit der Bestsellerautorin Nicole Staudinger mit dem Titel "Brüste umständehalber abzugeben" auf dem Plan. Die bekannte Autorin kommt auf Einladung der Buchhandlung Riemann nach Coburg mit ihrer Leseshow. Es ist der ehrliche und authentische Bericht einer jungen Frau, die mit 32 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Staudinger erzählt schonungslos ehrlich, wie sie ihr Leben zwischen Kindern, Karriere und Krebs meistert und spricht damit Betroffenen aus der Seele. Der Kartenvorverkauf für die Lesung läuft über die Buchhandlung Riemann. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Die Veranstalterinnen überzeugen immer wieder mit Innovation, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Coburg. So ist aus einer Idee der damaligen Schirmherrin vor inzwischen acht Jahren der Hilfefonds "Lucia" entstanden. "Wir wollen betroffenen Frauen, die aufgrund einer Brustkrebserkrankung in finanzielle Not geraten, schnell und unbürokratisch helfen", sagt Gundi Jakob vom mammaNetz des Klinikums Coburg, die die Frauen ganz individuell und eng betreut.

Die Spenden, die über das Jahr zusammenkommen, fließen in den örtlichen Hilfefonds des Vereins SenoCura. Das Engagement von Aktion "Lucia" reicht aber noch weiter, denn auch während des Jahres gibt es ein präventives Angebot. So werden Kurse zur Brustselbstuntersuchung angeboten. red