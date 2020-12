Thereser Schüler zählen zur Spitze bei Deutschlands größtem Informatikwettbewerb. Sie waren, wie die Schule in Obertheres mitteilt, beim "Informatik-Biber" trotz Corona erfolgreich. Mehr als 380 000 Schüler haben daran teilgenommen. Die Johann-Peter-Wagner-Grundschule ragte nach eigenen Angaben mit einer Teilnahmequote von 100 Prozent heraus. Es gab Preise für besonderes Engagement. Die Aufgaben stammten aus 21 Ländern, von Neuseeland bis Portugal.

Welche Entdeckerin kann es bis zur Schatzkammer schaffen? Wer kann das Sportturnier nach den ersten Matches noch gewinnen? Wo müssen Geschäfte gebaut werden, um eine Landgemeinde optimal zu versorgen? Beim sogenannten "Informatik-Biber" setzen sich Schüler mit altersgerechten Fragestellungen auseinander, spielerisch und wie selbstverständlich.

Teilgenommen haben insgesamt 381 580 Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen im In- und Ausland. Auch die Aufgaben wurden in 21 Ländern rund um den Globus entwickelt, darunter Neuseeland, Pakistan, Indien, die Philippinen, Nordmazedonien, Island und Portugal.

Trotz erschwerter Bedingungen durch Corona können die Bundesweiten Informatikwettbewerbe (BWINF) als Veranstalter eine positive Bilanz ziehen: Lediglich im vergangenen Jahr waren mehr Kinder und Jugendliche beim Online-Wettbewerb dabei. Der Mädchenanteil liegt bei 44,8 Prozent. Dieses Ergebnis ist insbesondere dem großen Engagement der Lehrkräfte zu verdanken.

Die Thereser Schüler waren in ganz besonderem Maß interessiert: Über 80 Schüler der dritten und vierten Klassen nahmen im November am Informatik-Biber teil. Die Schule zählt damit zu den acht Grundschulen mit einer Teilnahmequote von 100 Prozent. Dafür wird sie mit einem Preisgeld ausgezeichnet.

Digitales Denken immer wichtiger

"Der Wettbewerb hat das Ziel, junge Menschen für Informatik zu begeistern. Mit der überwältigenden Teilnehmerquote wurde dieses Ziel an der Johann-Peter-Wagner-Grundschule mehr als erfüllt und das in diesen schwierigen Zeiten", erklärt BWINF-Geschäftsführer Wolfgang Pohl. "Wir sind stolz darauf, beim Thema Informatik zu den engagiertesten Schulen im Bundesgebiet zu zählen", freut sich Schulleiterin Ulrike Binder-Vondran.

Der Informatik-Biber weckt nicht nur das Interesse am Fach, sondern ist für viele Schüler auch der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit Informatik. "Der Wettbewerb verlangt keine Vorkenntnisse, sondern ist allein mit logischem und strukturellem Denken zu bewältigen," so der Geschäftsführer Pohl. "Dieses digitale Denken wird immer wichtiger für eine aktive Beteiligung an der digitalen Gesellschaft."

Als Breitenwettbewerb angelegt, ermöglicht der Biber zum einen die Teilnahme vieler Schüler, zum anderen können so Lehrkräfte, Eltern und auch die Kinder selbst Begabungen erkennen.

Talente können so entdeckt und früh gefördert werden, betont Pohl das übergeordnete übergeordnete Ziel des Wettbewerbs. red