Für Interessierte, die sich bei den "Helfer vor Ort" in der Verwaltungsgemeinschaft einbringen möchten, gibt es am Freitag, 23. Juli, einen Informationsabend im Feuerwehrhaus. Beginn ist um 19 Uhr. Seit Juni sind die "Helfer vor Ort" oder kurz HvO in der VG aktiv. "Dabei sind wir schon zu zahlreiche Einsätze ausgerückt und konnten so die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte überbrücken", erklärt stellvertretende Kommandantin Laura Ferdin, ebenfalls bei den Gruppe aktiv. Zunächst gab es eine notfallmedizinische Grundausbildung für Interessierte, die bereits eine medizinische Ausbildung mitbringen. Jetzt ist es jedoch möglich, auch allen Interessierten die nötige Grundausbildung anzubieten. Wie diese abläuft, wie die HvO-Gruppe funktioniert, wie die Schichten ablaufen und vieles mehr wird am Informationsabend berichtet. Die Hygiene-Maßnahmen sind zu beachten. sek