Für den Landkreis Lichtenfels lauten die aktuellen Covid-19-Zahlen (Stichtag 9. Oktober, 7.15 Uhr) wie folgt: 395 Erkrankte insgesamt, 352 Genesene, 27 derzeit noch Erkrankte, 16 Verstorbene. Im Einzelnen weisen die elf Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis folgende Zahl an aktuell Erkrankten auf: Bad Staffelstein: 10, Burgkunstadt: 8, Ebensfeld: 1, Lichtenfels: 5, Marktgraitz: 1, Marktzeuln: 1, Michelau: 1. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 23,9.

Einschränkungen drohen

Landrat Christian Meißner hat am gestrigen Freitag aufgrund der sprunghaften Zunahme der positiv getesteten Personen aus dem Landkreis Lichtenfels nochmals mit seiner Abteilung Gesundheit im Landratsamt über das weitere Vorgehen beraten. An die Bürger appelliert er eindringlich: "Bitte beherzigen Sie die A-H-A-Regel, also Abstand halten, Hygienemaßnahmen durchführen und eine Atemmaske tragen. Denn nur so können wir einschneidende Beschränkungen, die uns die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 1. Oktober vorgibt, abwenden." Darin ist klar geregelt: Wird in einem Landkreis die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 von 35 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten ("7-Tage-Inzidenz"), so ist die Zahl der zulässigen Teilnehmer von privaten Feierlichkeiten in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf bis zu 50 Personen zu begrenzen.

Zudem gilt dann die dringliche Empfehlung, in privaten Räumen keine Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen. Auch im Bereich der Schulen und Kitas sind dann gegebenenfalls weitere Schutzvorgaben umzusetzen. Sollte sich die Entwicklung bei den Infektionszahlen der letzten Tage fortsetzen, so könne der Landkreischef nicht ausschließen, dass schon nächste Woche eine entsprechende Allgemeinverfügung für den Landkreis ergeht. "Ich fordere Sie deshalb nachdrücklich auf: Nehmen Sie die Schutzmaßnahmen ernst, damit wir die ungeliebten Einschränkungen nicht umsetzen müssen. Bitte bleiben Sie vorsichtig und umsichtig und schützen Sie sich und damit auch die anderen!", so der Landrat red