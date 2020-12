Es gibt viele neue Ideen und Experimente, wie man in diesem Jahr Weihnachten feiern kann.

Mit viel Liebe und Kreativität engagieren sich Menschen in den Kirchengemeinden für ihre Mitmenschen. Gottesdienste in den unterschiedlichsten Formen werden vorbereitet. Auch für Menschen, die Weihnachten nicht in einer Kirche feiern wollen oder können, gibt es vielfältige Angebote.

Eine Grundausstattung

Die Kirchengemeinde Friedenskirche zum Beispiel "packt" Weihnachten in eine Tüte. Im Pfarramt und nach den Gottesdiensten in der Kirche liegen Tüten mit einer Grundausstattung für das, was man für Weihnachten zuhause braucht, kostenlos zum Mitnehmen bereit - für sich selbst oder für andere zum Verschenken.

Mit einer eigens produzierten CD "Weihnachtliche Orgelmusik und Texte aus der Friedenskirche" kommen die Glocken, die Orgel und die Weihnachtsbotschaft zu jedem ins Wohnzimmer (erhältlich für fünf Euro im Pfarramt oder nach dem Gottesdienst).