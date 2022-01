Im Impfzentrum sind derzeit auch kurzfristig noch Termine frei. Das hat jetzt Martin Stingl, Leiter des Impfzentrums, dem Tageblatt mitgeteilt. Buchbare Impftermine sind bis kommenden Freitag verfügbar.

Der einfachste Weg für eine Buchung ist das BayImco-System unter impfzentren.bayern/ oder alternativ über die Telefon-Hotline 09561/7334730. Eine Terminbuchung ist zwingend erforderlich. Aktuell sind die Impfstoffe von Biontech und Moderna vorhanden.

Freies Impfen in der Angerhalle

Freies Impfen ohne Termin ist in der Coburger Ange rhalle möglich - heute von 8.30 bis 12.30 Uhr, morgen (Mittwoch) von 13.45 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 13.45 bis 17 Uhr. Je Impftag sind 250 Impfungen möglich, wobei die Besucher mit Wartezeiten rechnen müssen. Für die Termine in der Angerhalle stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. red