Am späten Dienstagabend ist ein Sattelzug eines 37-jährigen Polen auf der A 9 kurz nach der Anschlussstelle Plech nach rechts abgekommen und in die Schutzplanke geraten. Dabei wurde diese massiv beschädigt. Der Sattelzug bekam auch etwas abbekommen: Die hinteren drei Achsen wurden gehörig beschädigt, so dass sich Trümmer- und Reifenteile auf der Fahrbahn verteilten. Im nachfolgenden Verkehr fuhr unmittelbar nach dem Unfall ein 34-jähriger Geologe aus Baden-Württemberg über ein großes Reifenteil. Dabei nahm das Auto des Fahrers Schaden. Beide fuhren daraufhin auf den nächsten Parkplatz und warteten auf die Polizei. Die Polizisten der Verkehrspolizei Bayreuth merkten dem polnischen Brummifahrer eine deutliche Alkoholfahne und unsicheres Auftreten an. Ein freiwilliger Alkoholtest wurde getätigt, welcher sich mit rund 1,8 Promille erwies. Der polnische Kraftfahrer wurde daraufhin mittels Blutprobe zur Ader gelassen. Zu aller Letzt stellte sich noch heraus, dass er in Deutschland gar keine Fahrerlaubnis für seinen Sattelzug hatte. Diese wurde ihm schon Anfang des Jahres durch ein deutsches Gericht aberkannt. Die Weiterfahrt wurde dem betrunkenen Fahrer untersagt. Sein Führerschein wurde direkt eingezogen. Der Mann darf bis auf Weiteres im Inland kein Kraftfahrzeug mehr führen. Bei dem Unfall kam es zu erheblichen Sachschaden, dieser wird durch die Polizei auf circa 9500 Euro geschätzt.