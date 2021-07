Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam nach Polizeiangaben eine 51-jährige Pkw-Fahrerin auf der St. 2291 von Thulba in Richtung Reith in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Pkw stieß gegen einen Leitpfosten und mehrere Verkehrszeichen. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2000 Euro, der Schaden an den Verkehrszeichen und Leitpfosten beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Reith kümmerte sich um die Absicherung und Verkehrsregelung an der Unfallstelle. pol