In kleinen Schritten zurück ins Leben

Das Virus fragt nicht um Erlaubnis. Plötzlich ist es einfach da und übernimmt die Kontrolle über den eigenen Körper. Es ist eine Erfahrung, auf die Angela Turner gerne verzichtet hätte. Sie hätte ihr um ein Haar das Leben gekostet. 20 Kilo hat sie in wenigen Wochen abgenommen, die Haare sind ihr bis auf ein Minimum ausgefallen, ihren rechten Arm kann sie noch immer kaum bewegen und jeder Schritt raubt unglaublich viel Kraft. Doch sie lebt.

Danach sah es zwischenzeitlich nicht aus. Dass sie in wenigen Tagen mit dem Tod ringen würde, daran hätte die 55-Jährige aus dem Kreis Kronach an diesem verhängnisvollen Tag Anfang April nicht einmal im Traum gedacht. Gerade treten die ersten Corona-Fälle in Deutschland auf. Angela Turner kümmert sich, wie immer, in einem Pflegeheim außerhalb des Landkreises um die Bewohner, bringt ihnen Essen, Medikamente und misst Fieber. Die Temperatur eines Mannes ist erhöht. Später erfährt sie, dass er kurz darauf gestorben ist. "In dem Moment dachte ich mir nichts dabei", erinnert sich die Mutter von zwei Söhnen, die seit 30 Jahren im medizinischen Bereich arbeitet und praktisch jedes Jahr das Norovirus mit nach Hause bringt. "Ich hatte keine Angst vor Corona. Ich habe es mir wie eine heftige Grippe vorgestellt."

Trotzdem hat Angela Turner an diesem Tag eine Eingebung. Zurück im Stationszimmer misst sie auch ihre Temperatur: 38,9 Grad. Es ist eine halbe Stunde vor Schichtende, die Kollegen schicken sie nach Hause. Am nächsten Tag ruft der Stationsleiter an und sagt, sie soll zuhause bleiben und sich testen lassen. "Mein Mann und ich haben noch Witze gemacht und gesagt: ,Vielleicht ist es ja Corona.‘"

Wenn der Körper plötzlich nicht mehr will

Das Lachen vergeht dem Paar am Testzelt. Der Abstrich war bereits gemacht, doch das Lesegerät für die Krankenchipkarte ist kaputt. Angela Turner und ihr Mann Matthew sollen auf dem Parkplatz warten. "Und plötzlich wollte mein Körper nicht mehr und hat einfach schlappgemacht. Ich hatte von jetzt auf gleich keine Kraft mehr." Es ist der Moment, in dem Matthew Turner den Ernst der Lage begreift. "Ab diesem Zeitpunkt habe ich nicht mehr auf andere gehört und meiner Frau gesagt: ,Du bist krank und brauchst Hilfe - und zwar jetzt sofort.‘" Er bringt sie in die Frankenwaldklinik nach Kronach. Es soll für zwei lange Monate das letzte Mal sein, dass sie sich sehen.

Nachdem klar ist, dass Angela Turner der erste Coronafall der Klinik ist, herrscht auf der gesamten Station emsige Übereifrigkeit - fast so, als ob jeder nur darauf gewartet hat und es nun losgehen kann. Die 55-Jährige jedoch bleibt noch immer die Ruhe selbst. "Ich habe gesagt: ,Ich muss mir wirklich einen anderen Job suchen.‘" Doch bereits wenige Tage später führen sie, der Arzt und Matthew am Telefon das Gespräch, das kein Ehepaar der Welt jemals führen will. Der Arzt erklärt beiden, dass sich Angela Turners Werte verschlechtern und es besser wäre, sie ins künstliche Koma zu versetzen. "Ich wusste, dass sie sehr krank war und habe verstanden, dass das unsere beste Option war", erzählt Matthew. "Aber es war der Horror, in diesem Moment nicht ihre Hand halten zu können. Doch ich musste für unseren Sohn stark sein." Anthony (34) leidet unter anderem am Asperger Syndrom und ist auf Betreuung angewiesen. Um ihn nicht zu beunruhigen, verschweigt sein Vater ihm, wie schlecht es um seine Mutter steht.

Angela Turner verabschiedet sich telefonisch von ihrem zweiten Sohn, der in Singapur lebt. "Ich bin während der Telefonate stark geblieben und habe versucht, nicht zu weinen. Danach bin ich zusammengebrochen und habe mich immer wieder gefragt: ,Warum ich? Ich bin doch noch nicht fertig.‘" Dann ist er da, der Moment, von dem Angela Turner nicht weiß, ob es der letzte ist, den sie bewusst wahrnimmt. Sie erinnert sich daran, wie ihr Kopf in einer Art großem Ballon steckt. "Ich dachte daran, dass man sich keine Plastiktüte über den Kopf ziehen darf, weil man daran ersticken kann und habe mich gefragt, wie ich in diesem Ballon nur atmen soll." Dann denkt sie nichts mehr.

Irgendwann bereiten die Ärzte Matthew Turner darauf vor, dass der Tag kommen könnte, an dem die Maschinen abgestellt werden müssen. "Der Gedanke hat mich überwältigt. Ich wusste aber, dass meine Frau gewollt hätte, dass wir alles versuchen, so lange es eine Chance gibt." Lange bevor es Corona gab, hatten sie zuhause darüber gesprochen. Gemeinsam mit den Ärzten entscheidet Matthew Turner deshalb, seine Frau nach Regensburg verlegen zu lassen, weil es dort eine künstliche Lunge gibt.

Während Angela Turner schläft, spitzt sich auch die Situation zuhause dramatisch zu: Matthew und Anthony werden ebenfalls positiv getestet. Anthony ist dehydriert, doch vor allem seinem Vater geht es zunehmend schlechter. Als er kaum noch Luft bekommt, wählt Matthew Turner die 112. Doch weil der 55-Jährige Texaner ist und nur gebrochen deutsch spricht, verstehen ihn die Leute in der Notrufzentrale kaum. Nachdem er mehrmals weitergeleitet wurde, legt der Mitarbeiter einfach auf. Noch heute wird der 55-Jährige bei diesem Gedanken wütend. "Wir haben wirklich Hilfe gebraucht. Weder ein Notarzt noch ein Krankenwagen ist gekommen. Dabei haben sie unsere Nummer gesehen - sie hätten uns finden müssen." Erst durch einen Anruf beim Hausarzt tut sich etwas: Vater und Sohn kommen ins Krankenhaus.

Nach drei Wochen aus dem Koma erwacht

Bald darauf sind Matthew Turners Testergebnisse negativ - die von Anthony jedoch nicht. "Wir kamen wieder nach Hause und Anthony musste in Quarantäne. Wir mussten uns aus dem Weg gehen und ich habe ihm Essen vor die Tür gestellt." Anthony Turner kann dieser Situation dennoch etwas Positives abgewinnen: "Das Essen meines Vaters ist einfach lecker. Aber natürlich war es keine schöne Zeit, sogar die kleinen Aufgaben im Haushalt haben mir gefehlt - und meine Mutter. Ich wollte sie bei mir haben."

Allmählich verbessern sich Angela Turners Werte. Nach drei Wochen erwacht sie aus dem Koma. "Ich kam zu mir und hing an diesem Beatmungsgerät, dessen Schlauch durch ein Loch in meinem Hals in meiner Luftröhre steckte. Die Ärzte und Matthew am Telefon haben mich beruhigt und mir gesagt, dass ich mit der Maschine arbeiten soll, nicht gegen sie." Doch ihr Mann bringt es nicht übers Herz, Angela Turner zu sagen, was sie unterdessen erlebt haben. "Sie war gerade erst aus dem Koma aufgewacht und als sie mich fragte, wie es uns geht, antwortete ich ihr: ,Es ist alles in Ordnung.‘" Kronachs erste Coronapatientin kämpft um ihr Leben. Zwei Tage und zwei Nächte schläft sie nicht, um selbstständig zu atmen. Dann wird der Schlauch aus ihrem Hals entfernt.

Eine Nacht darf Angela Turner nach Hause, um zu packen und ihre Familie zu sehen. Dann geht es vier Wochen auf Reha. Seit wenigen Tagen ist sie wieder zuhause, doch bis sie wieder ganz die Alte ist, wird noch einige Zeit vergehen. Eine mobile Sauerstoffmaschine ist ihr ständiger Begleiter. Berührungen tun oft weh. "Ich kann mit meinem rechten Arm noch immer nichts greifen. Doch meine Organe sind alle in Ordnung. Es sieht gut aus, dass es keine Spätfolgen gibt."

Die Erfahrung hat ihre Spuren hinterlassen. "Ich lebe mehr im Hier und Jetzt", erklärt Matthew Turner. Die Familie überlegt sogar, vom Land in die Stadt zu ziehen. "Man denkt mehr an die Zukunft, wie schnell alles gehen kann und dass man in der Stadt schneller Hilfe bekommt und Anthony sich auch im Notfall alleine versorgen könnte." Und auch Angela Turners Arbeit im Pflegeheim hat die Krankheit beeinflusst. "Ich weiß nun, wie es sich anfühlt, hilflos im Bett zu liegen. Wenn jetzt ein Bewohner nach mir klingelt, werde ich immer sofort kommen, auch wenn ich gerade mit etwas anderem beschäftigt bin - und das immer mit einem Lächeln." Noch ist sie schwach und abgemagert. Dich ihr Lächeln und ihren Galgenhumor hat Angela Turner nicht verloren. "Falls jemand abnehmen möchte: Ich empfehle die Koma-Diät."