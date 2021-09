In einer Woche ist es so weit: Dann stellen sich sieben der Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis 238 (Coburg/Kronach/Geroldsgrün) den Fragen im Regionentalk von Radio Eins, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, iTV und dem Coburger Tageblatt. In den vergangenen Wochen haben wir die Kandidaten der Parteien, die bereits im Bundestag vertreten sind sowie der Freien Wähler im Tageblatt vorgestellt. Sie haben sich zu allgemeinen Fragen geäußert, die die politische Landschaft, aber sicher auch die allermeisten Wählerinnen und Wähler bewegen. Und sie haben von ihrem Werdegang und ihrer politischen Überzeugung berichtet.

Am 15. September um 19 Uhr werden sie sich dann im Kongresshaus am Rosengarten in Coburg live den Fragen der Moderatoren von Radio Eins und des Tageblatts stellen. Nachdem der jüngste Regionen-Talk Corona-Bedingt nur online verfolgt werden konnte, sind am kommenden Mittwoch wieder Zuschauer in begrenzter Zahl erlaubt. Im Vorfeld gab es die Möglichkeit, insgesamt 100 Tickets zu bestellen, die nach sehr kurzer Zeit ausverkauft waren. Auch nach der Lockerung einiger der Corona-Maßnahmen im Freistaat haben die Veranstalter beschlossen, dieses Kontingent nicht zu erhöhen. Grund sind die weiterhin steigenden Infektionszahlen und die damit immer noch verbundene unsichere Lage in der Pandemie. Im Saal werden Mindestabstände der einzelnen Plätze von 1,50 Meter gelten. Damit entfällt auch nach jetzigem Stand die Maskenpflicht am Sitzplatz.

Der Regionentalk wird aber auch wieder im Netz zu verfolgen sein. Welcher Link dafür nötig ist und wo man die Veranstaltung sehen kann, wird am kommenden Samstag im Tageblatt, bei Radio Eins sowie auf den entsprechenden Facebook-Kanälen zu lesen sein.