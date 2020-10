"Mit Jesus in einem Boot" , dieses Motto hatten auch die Kommunionkinder aus Katzenbach und Lauter. Der zweite Teil der diesjährigen Kommunionkinder feierte dann eine Woche nach den Kindern aus Stangenroth und Gefäll, am 26. September in der St. Ludwig Kirche in Oehrberg mit Eltern und Familie. Das Bild zeigt (von links) die Kommunionkinder Max Köth, Nico Metz, Valentin Fehr, Tizian Arnold, Julius Metz, Pauline Heppner zusammen mit Pfarrer Stephan Hartmann vor der Kirche in Oehrberg. Foto: Mario Metz