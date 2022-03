Die Wünsche der Leserinnen und Leser sind dem Team der Stadtbibliothek Hammelburg heilig, und deswegen soll so gut wie möglich die Suche nach der Lieblingslektüre erleichtert werden, teilt die Stadtbibliothek in einer Pressemitteilung mit.

Über "den" Leser wurde schon viel geforscht. Neben den Alles-Lesern existieren die sogenannten Genre-Leser. Sie bevorzugen meist nur eine einzige Literaturgattung und verschmähen alle anderen, heißt es weiter.

Spannendes und Biografien

Für Vertreter dieser Gruppe wurden schon vor Jahren bestimmte Gattungen in der Stadtbibliothek extra gestellt: Wer es spannend mag, findet Krimis und Thriller separat, Biografien-Lesende und Fans historischer Romane finden ihre Lieblingsbücher in einer Ecke und müssen nicht mühsam die ganzen Romane durchschauen. Dasselbe gilt für Science-Fiction, Fantasy und Horrorromane.

Auf die Welle von Regionalkrimis hat die Bibliothek reagiert und sie aufgrund der starken Nachfrage noch einmal getrennt von den anderen Krimis ins Regal gestellt, damit sie leichter zu finden sind und nicht in der Menge untergehen.

#LoveLife

Jetzt war mal wieder Zeit für etwas Neues: Seit einiger Zeit boomen sogenannte "New Adult" Romane. Das sind Liebesromane mit meist englischen Titeln, die sich vorwiegend an Leserinnen zwischen 20 und 30 Jahren wenden. Am schwierigsten war es, einen aussagekräftigen Namen zu finden, teilt das Team der Stadtbibliothek mit. Nach intensivem Ideenaustausch wurde die Gruppe #LoveLife genannt. Wer sie gezielt sucht, findet diese Bücher jetzt extra.

Familiensagas

Ebenfalls ein Trend der letzten Monate sind Familien-Sagas. Ob über Kaffeehaus, Tuchvilla oder Hoteldynastie, die - oft mehrbändigen - Romane werden von vielen, meist weiblichen Lesenden bevorzugt gefragt: Ein Grund, ein gesondertes Regal dafür bereitzustellen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Im Katalog der Stadtbibliothek könnten die beiden neuen Gruppen unter dem Stichwort "Familiensaga" oder "Lovelife" schnell gefunden werden, teilt das Team mit. red