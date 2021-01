Zum ersten Mal in der Coburger Geschichte wurde ein Meditationsraum an einer Schule verwirklicht, und zwar am Gymnasium Alexandrinum. Das zuständige Projekt-Seminar hat dabei mitgewirkt. Der Raum ist seit der Weihnachtszeit nutzbar. Hausmeister Jürgen Voigt und der Direktor der Schule, Stephan Feuerpfeil. haben ihn eingeweiht. Mehr Publikum konnte es wegen der Corona-Beschränkungen nicht geben. Die beiden taten so, als ob alle Sponsoren anwesend wären. Direktor Feuerpfeil lobte das P-Seminar für die geleistete Arbeit. Drei Kursteilnehmer führten nun eine Präsentation mit Bildern und Videos zur Entstehung des Meditationsraums vor, worauf anschließend das Nutzungskonzept vorgestellt wurde. Zwar schränkt die Corona-Pandemie die momentane Nutzung noch weitestgehend ein, doch soll der Meditationsraum zukünftig von den Lehrern über die digitale Schulplattform für Unterrichtsstunden buchbar sein. Darüber hinaus soll er grundsätzlich allen Lehrern der Schule offenstehen und auch allen Schülern, sofern Schüler der Oberstufe oder Lehrer zur Aufsicht bereitstehen. Der Raum kann über die Meditation wie auch Entspannungs- und Konzentrationsübungen hinaus auch für Lesestunden oder für Hörübungen genutzt werden. Auch als Ruheraum vor Prüfungen ist er geeignet. red