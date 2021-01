Zum Beitrag "Angehörige kritisiert den Krisenstab" (BR vom 15. Januar) wird uns geschrieben:

Der Artikel spricht mir aus der Seele. Sie hat vollkommen recht damit, dass mehr Tests am Personal gemacht werden müssten, eigentlich jeden Tag vor Dienstantritt. Warum?

Meine Mutter war seit 15. Dezember 2020 isoliert auf ihrem Zimmer. Wir durften sie nicht mehr besuchen. Ihr Stockwerk war bis letzten Freitag Corona-frei. Sie wurde auch drei Mal negativ getestet. Am Sonntag kam sie dann mit dem Rettungswagen ins Klinikum, wo sie nun auf der Corona-Station liegt. Zu ihr kam also ausschließlich das Personal ins Zimmer. Kein Angehöriger, niemand anderes.

Menschenunwürdig beurteile auch ich die Besuchssituation, die schon seit Dezember galt. In anderen Heimen, zum Beispiel in Mainleus, durfte man alleine eine halbe Stunde auf das Zimmer der Senioren. Dies finde ich auf jeden Fall besser, da man alleine unter Einhaltung aller Hygienevorschriften für eine halbe Stunde ins Zimmer geht. Die Situation, die Angehörigen im großen Aufenthaltsraum mit ihren Senioren treffen zu lassen, ist unfassbar traurig. Großer Abstand an den Tischen und Plexiglasscheiben. Ein Zustand tatsächlich wie im Gefängnis.

Meine Mutter ist stark dement und sie sieht und hört mich nicht durch die Scheibe. Wer demente Personen kennt, weiß, dass nur noch Berührungen dem Dementen etwas bringen. Man kann sich sowieso nicht mehr wirklich unterhalten. Zu Tränen rührte mich an einem Besuchstag Anfang Dezember, als eine alte Bewohnerin am Nebentisch zu ihrer Tochter sagte, sie möchte sterben, weil ihre Tochter nur noch einmal in der Woche zu Besuch kommen kann. Sie fühle sich so einsam und das Leben sei eine Qual.

Im Zeitungsartikel stellt das Landratsamt zwar klar, dass die Besuchszeit in einem Pflegeheim täglich 30 Minuten für eine Person beträgt, aber in der Praxis sieht das anders aus! Wir bekamen oft keine Termine, weil die Kapazität im Aufenthaltsraum (fünf Tische) es nicht erlaubte, mehr Angehörige an einem Tag reinzulassen. Ich sah meine Mutter auch nur einmal in der Woche eine halbe Stunde.

Sonja Hottung

Kulmbach