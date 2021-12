"Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst" - diese Zeilen aus einem Geburtstagslied kann die Kirchengemeinde Lanzendorf aus voller Inbrunst singen anlässlich des 80. Geburtstages von Siegfried Philipp.

Im März 1945 flüchtete der damals dreijährige Philipp mit Mutter und Schwester von Schlesien nach Lanzendorf. Gut für die Kirchengemeinde Lanzendorf, denn bald begann er, sich in der Kirchengemeinde zu engagieren. Philipp war von 1982 bis 2000 im Kirchenvorstand, davon die letzte Wahlperiode als Vertrauensmann, denn in seiner ruhigen, freundlichen Art konnte er immer gut Menschen zusammenbringen.

Aber nicht nur das, auch im Diakonieverein ist Philipp aktiv. Seit Gründung des Vereins im Jahr 1977 - er war auch Gründungsmitglied - steht er dem Diakonieverein mit Rat und Tat zur Seite; davon 21 Jahre als Kassier und ab 1998 bis heute als Ausschussmitglied. Lange Zeit hat er die Ausflüge mit organisiert und immer wieder neue interessante Ziele gefunden. Stets war er auch der "Mann für die schweren Arbeiten", der Tische und Stühle gestellt hat und den Raum für die Seniorennachmittage hergerichtet hat.

Des weiteren ist Philipp nun schon seit über 30 Jahren als Mesner in der St.-Gallus-Kirche in Lanzendorf tätig. Vermutlich hat er da Tausende Stunden mehr gearbeitet als die, die auf seinem Stundenzettel erschienen, er war immer zur Stelle, immer hilfsbereit und erreichbar, sagte Pfarrerin Almut Weisensee. "Eine Kirchengemeinde kann sich glücklich schätzen über solche Mitarbeitende", so Weisensee. Sie wünschte Philipp, auch als Vorsitzende des Diakonievereins, für das neue Lebensjahrzehnt viel Glück und Segen.

Zu den weiteren Gratulanten zählten Bürgermeister Gerhard Schneider und eine Abordnung des Gartenbauvereins Lanzendorf. red