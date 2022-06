Das Sommerferienprogramm für Hammelburger Kinder ist fertig - die Anmeldung erfolgt ab jetzt online. Es haben sich sehr viele Vereine und auch Einzelpersonen aus dem Stadtgebiet gefunden, die die Sommerferien für Kinder interessant und abwechslungsreich gestalten wollen, heißt es in einer Pressemeldung der Städtischen Jugendarbeit. Das komplette Programm ist auf folgender Internetseite zu finden: https://hammelburg.ferienprogramm-online.de/. Die Anmeldung wird nicht mehr wie beim Pfingstferienprogramm analog erfolgen, sondern digital über diese Internetseite. Bei Problemen oder nötigen Hilfestellungen kann man sich unter Tel. 09732/902 425 an die Jugendarbeit wenden.

Lebendkicker-Turnier im Juli

Bereits im Juli gibt es ein Highlight: Die städtische Jugendarbeit veranstaltet am 16. Juli im Garten des Musikerheims ein Lebendkicker-Turnier für alle zwischen 15 und 25 Jahren. Aufgestellt wird eine lebensgroße Version des altbekannten Tischkickers. Anmelden können sich Mannschaften von sechs bis acht Personen. Besonders wichtig sind außerdem ein kreativer Name, der die Mannschaft eindeutig beschreibt und ein motivierender Einlaufsong. Anmeldung bis 4. Juli per Mail an jugendarbeit@hammelburg.de oder eine WhatsApp-Nachricht an 0175/979 75 16.

Ehrenamtliche gesucht

Die Jugendarbeit der Stadt Hammelburg sucht für verschiedene Aktionen und Veranstaltungen außerhalb und im Rahmen des Ferienprogramms Ehrenamtliche ab 16 Jahren zur Unterstützung. Für das anstehende Lebendkicker-Turnier zum Beispiel wird Hilfe bei der Organisation, beim Auf- und Abbau, bei der Moderation, der Technik, der Musik und der Auswertung gesucht. Bei Interesse kann man sich per Mail an die jugendarbeit@hammelburg.de oder unter Tel.: 09732/902 425 wenden.

Um über Veranstaltungen auf dem Laufenden zu bleiben, können sich Eltern, Jugendliche und Kinder selbst in den Newsletter-Verteiler aufnehmen lassen. Für den E-Mail-Newsletter senden Sie eine E-Mail an jugendarbeit@hammelburg.de red