Die Museen Schloss Aschach sind erster Ausstellungsort für die Schau "Sport - Eure Geschichten aus Unterfranken". In einer Gemeinschaftsaktion hat der Bezirk Unterfranken mit dem Museum für Franken und den Museen Schloss Aschach die spannendsten, schönsten und außergewöhnlichsten Geschichten unterfränkischer Sportlerinnen und Sportler zu einer erlebnisreichen Schau zusammengestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Startschuss für die Ausstellung fällt am 4. Juni, Zieleinlauf für letzte Besucherinnen und Besucher ist der 31. Juli.

"Sport sorgt für Jubelstürme ebenso wie für Buh-Rufe. Egal, ob Freud oder Leid: Sport ruft immer Emotionen hervor, und jeder kennt eine Geschichte dazu", erläutert Josefine Glöckner, Leiterin der Museen Schloss Aschach, die Idee der Sonderausstellung, die sie federführend mit initiiert, entwickelt und umgesetzt hat.

"Die Bandbreite des Sports in Unterfranken reicht vom Blindenfußball bis zum Volkswandern", erklärt die Museumspädagogin das Konzept des Kooperationsprojektes. Die Ausstellung ist nun erstmals im Ambiente von Schloss Aschach ab 4. Juni bis 31. Juli zu sehen.

Die Ausstellung erzählt von internationalen Erfolgen, besonderen Freundschaften, aber auch von Niederlagen und Schattenseiten. Die ganze Bandbreite des Sports wird in vier Schauplätzen gezeigt: einem Wohnzimmer, einer Umkleide, einem Sportplatz und einem Vereinsheim. Zahlreiche Mitmach- und Medienstationen fordern alle Sinne der Besucherinnen und Besucher heraus, fragen nach den besten Sport-Ausreden und lassen Sportlerinnen und Sportler zu Wort kommen. Die Ausstellung ist also für Sportler und Sportmuffel gleichermaßen konzipiert worden.

Speziell für Kindergruppen und Schulklassen wurde ein Begleitprogramm entwickelt. Welche Sportarten werden in Unterfranken trainiert? Wer sind die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler aus der Region? Welche Sportarten machen die Kinder am liebsten? Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung gehen die jungen Besucherinnen und Besucher diesen und anderen Fragen auf den Grund.

Im Anschluss heißt es für alle "Sport frei!". Der Schlosspark der Anlage eignet sich perfekt für eine Turnrunde, bei der sich die Kinder austoben können. Die Buchung ist auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Das Programm dauert circa 90 Minuten.

Weil gerade im Sport Fair Play ganz oben steht, ist die Schau auch für Menschen mit Behinderungen geeignet. Anhand von taktilen Lageplänen, Tast- und Riechstationen sowie Ausstellungstexten in einfacher Sprache erfährt jeder die spannenden, schönen und außergewöhnlichsten Sportgeschichten aus Unterfranken.

Doch wie wurden die Sportgeschichten aus Unterfranken gefunden? Anfang des Jahres 2021 haben die Kooperationspartner Archive, Vereine und Museen aufgerufen, Beiträge zum Thema einzusenden. Aus der Fülle an eingesandten Vorschlägen hat das Projektteam Exponate und Geschichten ausgewählt und für die Ausstellung dann schließlich anschaulich aufbereitet. Zur Ausstellung erscheint auch eine Broschüre, die eine Auswahl an Geschichten und Objekten zur vertieften Lektüre enthält.