"Es geht um die Geste, nicht um den Wert des Geschenks", erklärt Antje Hennig vom Büro Senioren & Ehrenamt das Prinzip des Wichtelns. Die Stadt Coburg, Stabsstelle "Bündnis Coburg - Die Familienstadt & Demographie", und das Büro Senioren und Ehrenamt veranstalten wieder ein Weihnachtswichteln. Bianca Haischberger, Leiterin der Stabsstelle, spricht in einer Pressemitteilung von kleinen Aufmerksamkeiten. Thomas Nowak, Dritter Bürgermeister, motiviert: "Seien auch Sie dabei. Schreiben Sie einen Brief, eine Karte, nehmen Sie ein Lied auf, drehen Sie ein kleines Video oder basteln Sie eine Kleinigkeit." Teilnehmen kann jeder. Die Wichtelgeschenke werden im Bündnis gesammelt und dann im Losverfahren an Kindergärten, Grundschulen und Senioreneinrichtungen verteilt. Es sollte angegeben werden, ob das Wichtelgeschenk für ein Kind oder/und Senioren bestimmt ist. Die Geschenke müssen bis zum 15. Dezember abgegeben oder zugeschickt werden. Weihnachtspost bitte adressieren an: Stadt Coburg, Stabsstelle "Bündnis Coburg - Die Familienstadt", Markt 1, 96450 Coburg; im Rathaus in den Briefkasten werfen oder per E-Mail an Bianca.Haischberger@coburg.de schicken. red