Die Vestestadt ist auch eine Stadt des Tanzes - daran hat das berühmte Sambafestival einen großen Anteil. Und das hat auch mit Nini Beyersdorf zu tun. Seit sie ihre Heimat in Coburg gefunden hat, bringt Beyersdorf brasilianisches Temperament in die Vestestadt und engagiert sich als künstlerische Leiterin des Sambafestivals. Seit fünf Jahren führt sie ein Tanzstudio in Coburg, "Ninis Tanzfabrik". Die Tanzfabrik veröffentlicht nun ein eigenes Magazin. Das Heft heißt "Backstage - Das Tanzmagazin". Neben dem Thema Tanz und Training an sich wird es auch Beiträge zu Ernährung und Gesundheit und Interviews geben. Wie beuge ich Verletzungen vor, diese Frage wird ebenfalls in diesem Magazin angesprochen - eben alles, was für Sportler, die auf eine stabile Gesundheit, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit angewiesen sind, eine große Rolle spielt.

Die Ausgabe 01 startet mit dem Hauptthema "5 Jahre Ninis Tanzfabrik in Coburg". Der Schwerpunkt des Tanzstudios liegt natürlich im Bereich Tanzen und Fitness für Groß und Klein, dennoch fungiert die Tanzfabrik - wenn es keine pandemiebedingten Einschränkungen gibt - auch als Kulturzentrum mit diversen Veranstaltungen wie Modenschauen, Messen, musikalischen Darbietungen, Buchvorstellungen und vielem mehr. "Dieses Jubiläum, verbunden mit einem tollen Magazin, wird uns die nötige Energie und Dynamik verschaffen, damit wir für einen möglichst baldigen Neustart voll durchstarten können", sagt Beyersdorf in einer Pressemitteilung anlässlich der Magazin-Herausgabe. red