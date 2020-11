Die unzureichende Nahversorgungssituation im Markt Burgwindheim wird sich vorerst nicht durch Ansiedlung eines Händlers lösen lassen. Daher nehmen sich Bürger des Ortes zusammen mit Gemeinderäten sowie Bürgermeister Johannes Polenz nun selbst der Problematik an: In Burgwindheim soll man in Zukunft wieder einkaufen können.

Nur wie kommt man dahin? Was es zur erfolgreichen Etablierung eines Dorfladens braucht, legte der Betriebs- und Wirtschaftsberater Wolfgang Gröll (newWAY Gmbh) im Zuge einer offenen, informativen Abendveranstaltung jetzt in der Turnhalle der Gemeinde dar. Zu allererst müsse man seine Bedarfe möglichst genau kennen. Passend hierzu wurde von Gemeinderatsmitglied Karl-Heinz Gerholz bereits der Entwurf eines Fragebogens präsentiert, in welchem Bürger gebeten werden, möglichst genaue Auskunft über ihr Einkaufsverhalten, ihre Bedürfnisse und Vorstellungen zu geben. Auf Grundlage der anonymisierten Umfrageergebnisse kann dann - eine hohe Rücklaufquote vorausgesetzt - eine breit akzeptierte Lösung für die lokale Nahversorgung erarbeitet werden.

Wer diese Lösung erarbeitet und in welcher Form, auch das war Thema des Abends. Während das beauftragte Beratungsunternehmen newWAY einen großen Teil konzeptioneller Vorarbeiten übernimmt, bleiben Fragen und Entscheidungen durch einen neu zu gründenden Arbeitskreis zu klären. Auch einer vorläufigen Satzung bedarf es für den weiteren Prozess. Unterstrichen wurde dabei von Seiten Grölls wie von Teilnehmern, dass dieser Prozess offen gestaltet werden müsse: Offen hinsichtlich der Lösungen, aber auch - und vor allem - offen hinsichtlich der Mitwirkung von Bürgern.

Bereits am Samstag darauf informierte sich der Marktgemeinderat Burgwindheim im Rahmen einer Exkursion über konkrete Beispiele zu erfolgreicher Nahversorgung. Der erste Marktgemeinderatsausflug dieser Periode wurde von Karl-Heinz Gerholz organisiert und es wurden die Dorfläden in Buchbrunn und Rödelsee besichtigt. Dank gilt den beiden Bürgermeistern Hermann Queck (Buchbrunn) und Burkhard Klein (Rödelsee), zu denen Bürgermeister Polenz bereits vorab Kontakt aufgenommen hatte. Die mitgekommenen Marktgemeinderatsmitglieder konnten sich so einen genauen Einblick verschaffen, was für Burgwindheim übernommen werden kann und welche Fehler vermieden werden können.

Wer sich für die Nahversorgung in der Marktgemeinde Burgwindheim engagieren will, kann sich per E-Mail an info@burgwindheim.de wenden. Interessierten am Thema Dorfladen empfiehlt das Allianzmanagement der VG Ebrach die Online-Veranstaltungsreihe "Zukunftsmodell Dorfladen" der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. (Programm und Anmeldung auf www.asg-goe.de/Anmeldung_Dorflaeden.shtml). red