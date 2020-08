In Baustelle hat es wieder gekracht

Mit den verengten Fahrspuren im Baustellenbereich am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen hatten am Dienstag wieder mehrere Verkehrsteilnehmer Probleme.

Den Anfang machte um 10.55 Uhr ein 36-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt mit seinem BMW X4. Trotz einer Fahrzeugbreite von 2,20 Metern befuhr er die linke Fahrspur der A 3 in Richtung Regensburg. Diese dürfen nur Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Breite bis zu 2,10 Metern nutzen. Beim Versuch, einen Kleintransporter auf der rechten Spur zu überholen, kam es zur seitlichen Kollision. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren aber noch fahrbereit.

Zum nächsten Unfall im Baustellenbereich auf der A 3 kam es dann um 15.20 Uhr. Ein mit Fertiggaragen beladener Tieflader war in Richtung Frankfurt unterwegs. Wegen seiner Überbreite war er mit Warntafeln versehen, hatte gelbe Rundumleuchten an und fuhr in der Baustelle mittig auf den beiden Fahrspuren.

Trotzdem war eine 59-jährige Münchnerin der Meinung, dass sie mit ihrem Skoda Fabia diesen Transport überholen muss. Wie nicht anders zu erwarten, misslang der Versuch gründlich, auch wenn ihr Fahrzeug keine 2,10 Meter breit ist: Sie blieb mit ihrem Fahrzeug am Auflieger hängen. Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite des Skoda massiv beschädigt. Der Sachschaden liegt bei circa 5000 Euro. In beiden Fällen wurden die Überholer als Unfallverursacher kostenpflichtig verwarnt. pol