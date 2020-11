Dieses Jahr fordert viel von den Menschen ab, gerade jetzt in der Adventszeit. Da sind gute Ideen gefragt - eine davon hatte auch die Pfarrei Münnerstadt.

Weil in diesem Jahr im Advent viele Feiern ausfallen, mit denen sich die Bürger auf Weihnachten einstimmen können, bietet die Pfarrei Münnerstadt in ihren Kirchen in Münnerstadt, Burghausen und Reichenbach sogenannte Adventsimpulse an.

Dazu liegen ab 1. Dezember in den Gotteshäusern zwei Adventskalender, einer für Erwachsene und Jugendliche, einer für Kinder, aus. Bei einem Besuch in der Kirche kann man den Text oder die Geschichte des Tages lesen und kurz in der Stille der Kirche Innehalten. Desinfektionsmittel steht am Weihwasserbecken bereit. In Brünn hängen die Impulse im Schaukasten des Obst- und Gartenbauvereins. eik