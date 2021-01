Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Dienstag das Impfzentrum. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

Eine Streifenbesatzung der Polizei entdeckte am Dienstag in den frühen Morgenstunden, dass die Außenfassade des Impfzentrums in der Martin-Luther-Straße von bislang unbekannten Tätern mit einem Schriftzug in gelber Farbe besprüht worden war. Zudem wurde die Eingangstüre mit blauer Farbe beschmiert. Die Schmierereien lassen deutliche Skepsis der Aufgabe des Impfzentrums gegenüber erkennen. Dem Landkreis Rhön-Grabfeld entstand durch die Tat Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Presseerklärung mit. Die Tatzeit dürfte ersten Ermittlungen zu Folge zwischen Montagabend und Mitternacht liegen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel.: 09721/1731 zu melden. pol