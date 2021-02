In vier der insgesamt zwölf Alten- und Pflegeheime im Landkreis Kulmbach sind sowohl die Erst-, als auch die Zweitimpfung abgeschlossen. Die Bewohner weiterer sechs Heime erhielten bereits die erste Impfung und werden bis Ende nächster Woche zum zweiten Mal geimpft. Das hat das Landratsamt gestern Abend mitgeteilt.

Insgesamt erfolgten bis jetzt in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Kulmbach 666 Erstimpfungen. Das entspricht einer Impfquote von knapp 70 Prozent. Die Zahl der durchgeführten Zweitimpfungen beläuft sich auf 283.

Lage hat sich stabilisiert

Wie bekannt, war in drei Heimen im Landkreis ein zum Teil massives Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen. Eine Impfung während dieser Phase war nicht möglich. Nachdem sich die Lage zwischenzeitlich stabilisiert hat, konnte auch in diesen Häusern mit dem Impfen begonnen werden. In einem Heim sind die Bewohner bereits erstgeimpft. Noch in dieser Woche werden auch die letzten beiden Einrichtungen von einem mobilen Impfteam aufgesucht und die Erstimpfungen starten. Damit wird die Vorgabe, dass bis spätestens Mitte Februar in allen Alten- und Pflegeheimen zumindest die Erstimpfung durchgeführt sein soll mehr als erfüllt. Dabei gilt allerdings, dass Personen, die eine labordiagnostisch gesicherte Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, nach den aktuellen Vorgaben der Ständigen Impfkommission im Regelfall erst etwa sechs Monate nach Genesung geimpft werden sollen. Innerhalb der Seniorenheime erfolgte keine Priorisierung. Eine Impfung in einer Alten- und Pflegeeinrichtung benötigt einen aufwändigen Vorlauf. So müssen insbesondere von allen Impfwilligen oder deren Angehörigen oder Betreuern die notwendige Einverständniserklärung eingeholt werden.

Immer dann, wenn alle Unterlagen der Heimbewohner vollständig vorlagen, wurden die mobilen Teams und der jeweils vorhandene Impfstoff entsprechend eingeplant. red