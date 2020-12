Bereits am Samstag sind die ersten Dosen der Corona-Impfung in Erlangen angekommen und wurden durch den bayerischen Innenminister und Kuratoriumsvorsitzenden des Malteser-Waldkrankenhauses St. Marien, Joachim Herrmann, in Empfang genommen.

Die Mitarbeiter des Waldkrankenhauses profitieren bereits seit Sonntag von der Covid-Impfung des Mainzer Entwicklers Biontech, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab dem Nachmittag wurden nach der in Deutschland abgestimmten Priorisierung bereits jene Mitarbeiter geimpft, die sich auf der Intensiv- und Isolierstation sowie in der Notaufnahme bevorzugt um Covid-Patienten bzw. Verdachtsfälle kümmern. red