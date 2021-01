Bereits auf dem Postweg befindet sich aktuell ein Anschreiben von Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb. Es ist adressiert an Bürger in Stadt und Landkreis Bamberg, die mindestens 80 Jahre alt sind. Diese befinden sich - neben Menschen in Altenheimen und Kliniken - in der Gruppe der Erstpriorisierten im Zuge der Corona-Schutzimpfung.

Zum Wochenende hin wurde der Brief mit Informationsmaterial an über 14 000 Menschen verschickt, berichtet die Pressestelle des Landratsamtes. In dem Schreiben sind unter anderem verschiedene Möglichkeiten genannt, wie man einen Termin zur Impfung gegen das Coronavirus vereinbaren kann und was dabei zu beachten bzw. mitzubringen ist. OB Starke und Landrat Kalb zeigen sich überzeugt, dass die Impfaktionen ein Meilenstein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie sein werden. Menschen ab 80 Jahren können mit unten genannten Stellen Kontakt aufnehmen, um einen Termin für ihre Impfung zu vereinbaren. Es wird darum gebeten, dass alle anderen Personengruppen erst dann aktiv werden, wenn sie laut Impfverordnung der Bundesrepublik Deutschland an der Reihe sind. Die Öffentlichkeit wird rechtzeitig darüber informiert. red