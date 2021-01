Kulmbach vor 10 Stunden

Impfaktion am Klinikum Kulmbach läuft

Um 11 Uhr am Freitag hat am Klinikum Kulmbach die Impfaktion für die Beschäftigten des Hauses begonnen. 200 Dosen des Vakzins des Herstellers Moderna seien am Mittwoch geliefert worden, informiert Ges...