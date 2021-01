In Bayern können in den Impfzentren bis zu 37 900 Menschen am Tag geimpft werden. In Oberfranken bei optimaler Planung 4850.

In Bayern wird derzeit noch mobil geimpft und daher noch keine Termine vergeben. Über den Start der Vergabe wird das Landratsamt auch hier im FT informieren.

Wenn es soweit ist, müssen sich Menschen, die für eine Impfung in Frage kommen, für das Impfzentrum in ihrem Landkreis (auch wenn ein anderes näher ist) einen Termin geben lassen.

Wer hat in Bayern Anspruch auf die Impfung? Wer einen der folgenden Punkte erfüllt, kann einen Termin mit dem Impfzentrum vereinbaren (sobald es soweit ist): Älter als 80 Jahre. Wohnt in einem Senioren- oder Altenpflegeheim. Abreitet in der ambulanten oder stationären Altenpflege. Arbeitet in einer medizinischen Einrichtung mit hohem Ansteckungsrisiko, z.B. Notaufnahme. Arbeitet mit sehr verletzlichen Gruppen wie Krebspatienten zusammen.

Weitere Infos gibt es entweder unter der bundesweiten Hotline 116 117 oder bei der Infonummer des Landkreises Kronach unter der 09261/678 666.