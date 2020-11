Die Corona-Pandemie hat alles verzögert. So kann sich laut Berufsberater Michael Wolf auch jetzt noch lohnen, einen Ausbildungsplatz zu suchen. Der Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg rät, die Adventszeit zur Ausbildungsplatzsuche zu nutzen und jetzt einen Beratungstermin zu vereinbaren. Das geht über die Telefonnummer 09561/93100 oder per E-Mail an Coburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. "Viele Arbeitgeber befinden sich derzeit mitten im Prozess der Nachwuchskräftegewinnung. Aus diesem Grund lohnt es sich, Kontakt zur Berufsberatung aufzunehmen, um aktuelle Stellenangebote und Tipps für die Bewerbung zu erhalten. Im besten Fall springt sogar noch dieses Jahr eine Ausbildungszusage für 2021 heraus", sagt Wolf in einer Pressemitteilung. Für den Ausbildungsbeginn im September 2021 seien der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg 2359 Lehrstellen gemeldet worden. Auf jeden bisher bei der Berufsberatung gemeldeten Bewerber kämen rein statistisch zwei Ausbildungsplätze. red