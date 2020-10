In diesem Audio-Spaziergang am Sonntag, 25. Oktober, um 16, 16.30 und 17.15 Uhr, führt das Junge Theater Forchheim mit historisch-theatralen Einsprengseln durch die Stadt. Sie zeigen den Teilnehmenden lebhaft allerhand historische, skurrile, wahre, berühmte, unterschätzte, außergewöhnliche, anrüchige oder wundersame Geschichten - teils eng verwoben mit Schlüsselerlebnissen der älteren und jüngeren Stadtgeschichte. Erlebbar ist der Spaziergang in Gruppen mit bis zu zwölf Personen.

Zum Spaziergang können neben der Alltagsmaske auch eigene Kopfhörer (mit Klinkenanschluss) mitgebracht werden. Falls das nicht möglich ist, statten die Veranstalter die Teilnehmenden mit einfachen, fabrikneuen Kopfhörern aus und würden sich im Gegenzug über eine Spende vor Ort freuen. Obwohl der Spaziergang im öffentlichen Raum stattfindet, ist es notwendig, die Alltagsmaske dabeizuhaben. Der Audio-Spaziergang dauert circa 60 Minuten und seine Strecke beträgt zwei Kilometer. Start- und Endpunkt sind beim Jungen Theater. Tickets nur im Vorverkauf bei allen an das Reservix Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellensowie jederzeit online unter www.jtf.de. red