Das Landratsamt Kulmbach gibt Tipps, wie man im Winter bei der Müllabfuhr Ärger vermeiden und den Müllmännern bei ihrem harten Job helfen kann.

Nicht geräumte Straßen, unbefahrbare Steigungen, Container, die durch die Schneemassen nicht zu bewegen sind, oder heiße Asche - bei allem Bemühen, die Abfälle abzuholen, darf natürlich auf keinen Fall zu viel riskiert werden. Die eigene Sicherheit oder die des Abfuhrfahrzeugs gehen vor.

1. Problem 1: die Straßen

Bei nächtlichem Schneefall sind in den Morgenstunden viele Straßen noch nicht geräumt. Obwohl alle Sammelfahrzeuge mit Winterreifen und Schneeketten unterwegs sind, können dann manche Grundstücke einfach nicht angefahren werden.

Da die Fahrer die Verantwortung für das Auto und mögliche Schäden haben, entscheiden sie allein, ob sie eine Straße befahren oder dies aus Sicherheitserwägungen unterlassen. Sollte sich dies für eine Straße abzeichnen, können Anwohner die Behälter oder Säcke ausnahmsweise bis zur nächsten erreichbaren Stelle bringen und sie dort am Fahrbahnrand bereitstellen.

Ein späteres Nachfahren ist dagegen nicht möglich, da die Müllwerker bei diesen Bedingungen sowieso alle Mühe haben, die Tagestour in der festgelegten Zeit zu schaffen. In jedem Fall werden aber in den betroffenen Straßen bei der nächsten Abfuhr zusätzlich beigestellte Abfälle mitgenommen.

Eine weitere Bitte richtet sich an alle Autofahrer, die ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand abstellen müssen. Durch den zur Seite geräumten Schnee ist die Fahrbahn verengt.

Die Autos müssen deshalb so geparkt werden, dass noch genügend Verkehrsfläche verbleibt, damit die Sammelfahrzeuge störungsfrei zu den bereitgestellten Abfällen gelangen können.

2. Problem 2: Schneebarrieren

Häufig trennt das Müllfahrzeug vom Behälter ein hoher Schneewall am Straßenrand oder am Bürgersteig. Insbesondere schwere Behälter lassen sich von den Mitarbeitern der Entsorgungsunternehmen da bei aller Mühe nicht hindurchbewegen.

Fast unmöglich wird es, wenn vor der Einhausung eines 1100-Liter-Containers bei Mehrfamilienhäusern ein großer Schneeberg zusammengeschippt worden ist. So ein Behälter kann einfach nicht entleert werden.

Anwohner sollten deshalb bitte den Weg vom Stellplatz zum Straßenrand rechtzeitig und ausreichend von Schnee und Eis befreien.

3. Problem 3: Abfälle frieren fest

Feuchte Abfälle, besonders Biomüll, können bei Minusgraden am Behälterrand festfrieren. Die Konsequenz ist, dass der Inhalt trotz mehrmaligen "Anschlagens" gar nicht oder nur teilweise herausrutscht. Deshalb sollte, wenn möglich, die Tonne erst am Abfuhrtag bereitgestellt werden. Die Biotonne kann mit Zeitungspapier ausgelegt, der Bioabfall in Zeitungspapier eingewickelt werden.

Sollte dennoch mal etwas in der Tonne verbleiben und die Kapazität bis zur nächsten Abfuhr nicht ausreichen, wird Nebenstehendes mitgenommen.

4. Problem 4: Heiße Asche

Nachdem viele Haushalte mit Holz heizen, fallen größere Mengen Asche an. Und die ist oft noch heiß, wenn sie entsorgt wird. In der Asche verbleiben nicht selten kleine Glutnester, die zu Schwelbränden führen können. Schlimm, wenn dies - wie schon öfter passiert - in einem Gebäude oder im Müllauto beginnen. Ofenbesitzer sollten sich einen Ascheimer aus Metall besorgen. Nach zwei bis drei Tagen Abkühlung darf die Asche in den Restmülleimer. red