Wald und Garten im Blick: Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) Oberschleichach weist auf seine neuen Veranstaltungen hin. Anmeldung ist nötig: www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter 09529/92220. 1. "Multitalent Wald - Ökosystemdienstleistung lokal und global": Viviana Horna zeigt am Mittwoch, 11. November, in einem Online-Kurs von 19 bis 20.30 Uhr den Wald mit all seinen Vorteilen für die Menschen. Sie vergleicht den heimischen Wald mit fernen Wäldern. Neben der Sauerstoffproduktion bietet ein gesunder Wald wesentlich mehr Dienstleistungen, zum Beispiel auch Raum für Outdoorsport.

2. "Gärtnern auch im Zeichen des Klimawandels": Mechtild Engert entführt Interessierte am Donnerstag, 12. November, von 19 bis 20.30 Uhr in die Welt des klimaangepassten Gärtnerns: Regenwasserrückhalt, Umgang mit Boden, Tieren und Pflanzen und die Auswirkungen auf das Klima sind Teile des Vortrages und der folgenden Diskussion. 3. Die digitale Workshop-Reihe "Enkeltauglich leben" startet am Mittwoch, 11. November. Sie zeigt auf, wo sich kleine Veränderungen im Alltag integrieren lassen und mit welchen Schritten das Leben nachhaltiger gestaltet werden kann. Sechs Treffen (monatlich eines) sind geplant. red