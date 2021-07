Ein Mann hat in der Siebenbrückengasse eine Haustüre beschädigt, wurde der Polizei Bad Brückenau am Donnerstag gegen 21.45 Uhr mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 43-jähriger Bad Brückenauer seine Freundin dort in der Wohnung eines Bekannten vermutet hatte und erbost den Glaseinsatz der Haustüre eingeschlagen hatte, als ihm nicht geöffnet wurde. Die dahinter liegende Wohnungstür trat er gleich komplett ein, berichtet die Polizei in ihrem Bericht. Der Mann hatte demnach knapp drei Promille Alkohol im Blut und wurde nach Hause geschickt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der von ihm angerichtete Sachschaden dürfte bei rund 200 Euro liegen, so die Polizei. pol