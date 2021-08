Der heutige 24. August ist dem Heiligen Bartholomäus gewidmet. Unsere Vorfahren freuten sich an diesem Tag am Wendepunkt zum Herbst über eine kleine Auszeit in der Getreideernte.

Wetterbeobachtungen bestätigen, dass ein regnerischer Bartholomäus-Tag mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen trockenen Herbst nach sich zieht - es gibt also Hoffnung in diesen nassen Augusttagen. So hieß es einst: "Wenn Barthel vorm Kirchgang noch ein Sommertraum, reißt Herbstwind nach der Messe die Äpfel vom Baum" oder "Zu Sankt Bartholomäus geht man im Sommer in die Kirche und kommt im Herbst wieder raus".

Eine alte Weisheit für den Schutzpatron der Bauern, Hirten, Schuster, Weingärtner, Schneider und Metzger betont: "Schickt Bartholomäus sanften Regen auf die Reben, wird der Winzer einen sonnigen Weinmond (Oktober) erleben."

Bartholomäus war wohl ein Beiname des Nathanael aus Kana in Galiläa, der im ersten Jahrhundert lebte. Nathanael dürfte zu den zwölf Aposteln gehört haben. Er soll der Überlieferung nach in Indien, Armenien und Mesopotamien als Prediger des Evangeliums segensreich gewirkt haben. Berühmtheit erlangte er aber dadurch, dass er Kranke und Besessene heilte. Einer Legende zufolge soll Bartholomäus eine schwerkranke Prinzessin aus Armenien gesund gemacht haben. Daraufhin bekehrte sich die ganze Königsfamilie.

Des Königs Bruder rächte sich in seiner grenzenlosen Wut darüber, indem er Bartholomäus zur persischen Todesstrafe, dem Abziehen der Haut bei lebendigem Leib, verurteilte und somit zum Märtyrer machte.

Für Winzer ein Los-Tag

Am Bartholomäustag endet übrigens auch die Schonzeit der Fische. Zudem wurden früher die Gänse und Karpfen ausgewählt, die für das Weihnachtsmahl gemästet werden sollten. Bartholomäus war und ist auch populär als Weinpatron, sein Gedenktag war für die Winzer ein Los-Tag. Wirte konnten ihr Schankrecht verlieren, wenn sie noch keinen Most aus Äpfeln und Birnen hatten, denn der diente als Durstlöscher an heißen Spätsommertagen. R.S.