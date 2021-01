Die Sternsingeraktion 2021 wird auch im Seebachgrund nicht in gewohnter Form stattfinden können, denn es werden am Dreikönigstag keine Sternsingergruppen durch Weisendorf, Großenseebach und Heßdorf sowie die jeweiligen Ortsteile laufen. Wie Pfarradministrator Johannes Saffer mitteilt, bedeute das jedoch nicht, dass die Dreikönigsaktion komplett ausfallen werde.

Spenden für Kinder in Not

"Sternsingen, aber sicher!" - unter diesem Motto wird laut Pressemitteilung des katholischen Seelsorgebereichs Aurach-Seebachgrund der Segen trotzdem in die Häuser der Gemeinde kommen und es werden trotzdem auch Spenden für die wichtige Arbeit des Kindermissionswerks gesammelt.

Von Mittwoch, 6. Januar, bis Sonntag, 10. Januar, werden die Gläubigen in den katholischen Kirchen St. Josef in Weisendorf, Geburt Mariens Hannberg und St. Michael Großenseebach sowie der evangelischen Kirche in Kairlindach tagsüber Segenstütchen zum Mitnehmen vorfinden, um den Segen bei sich zu Hause anbringen zu können und ebenfalls Informationen, wie sie auch 2021 für die Sternsingeraktion "Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit" spenden können. Die Organisatoren hoffen auch im Namen des Kindermissionswerks, auf diese etwas andere Weise wieder viele Spenden für Kinder sammeln zu können. red