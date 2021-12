Nach dem Erfolg der Weihnachtskartenaktion für Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen im vergangenen Jahr beschloss die Fachschaft Religion, auch in diesem Jahr zusammen mit den Schülerinnen und Schülern Weihnachtskarten zu gestalten. "Alle waren sich einig, dass man in diesem Jahr ganz besonders an das Personal des Klinikums Coburg denken sollte, das nun seit mehr als eineinhalb Jahren Außergewöhnliches für unser aller Gesundheit und Sicherheit leistet und dem wir damit unseren Dank zum Ausdruck bringen möchten", heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums Alexandrinum. Die Jungen und Mädchen gestalteten circa 270 Karten mit großer Hingabe, die an die Klinikseelsorgerin Susanne Thorwart übergeben wurden. Diese übernimmt die Verteilung der Karten an das Personal. Da die gestalteten Karten nicht für die gesamte Belegschaft reichen, wurde aus einer Auswahl eine Collage gestaltet, die Susanne Thorwart in den Stationen des Klinikums aufhängen will, so dass der Gruß alle erreichen kann. red/Fotos: Paul Heinrich (Teile der Collage)