Nach drei Jahren Ausbildung war es am nun soweit: 15 Auszubildende der BRK-Rettungsdienste in Unterfranken erhielten nach erfolgreich bestandenem Examen durch den leitenden Medizinaldirektor der Regierung von Unterfranken, Stephan Roth, ihre Urkunden zur Führung der Berufsbezeichnung Notfallsanitäter und -sanitäterinnen.

Die Übergabe fand in den Räumlichkeiten der BRK-Berufsfachschule für Notfallsanitäter in Würzburg statt. Der neue Schulleiter Christian Schleißinger begrüßte herzlich die anwesenden Absolventinnen und Absolventen sowie die Ehrengäste, den BRK-Bezirksgeschäftsführer Harald Erhard, den ehemaligen Schulleiter Raimund Heiny sowie den Leitenden Medizinaldirektor der Regierung von Unterfranken Stephan Roth, der ebenfalls das erste Mal in seiner neuen Funktion als Nachfolger von Dr. Rainer Schuá, die Urkunden an die Schülerinnen und Schüler übergab. Drei Frauen und zwölf Männer haben hier in der Schule den dreijährigen Ausbildungsgang zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter erfolgreich abgeschlossen. Der Kurs, der im Oktober 2019 begann, hatte gleich in seinem ersten Ausbildungsjahr mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. So mussten der Präsenzunterricht von heute auf morgen auf Distanzunterricht umgestellt und Klinikpraktiken abgebrochen oder verschoben werden. Trotz all der Ausfälle und Umstrukturierungen haben die 15 Auszubildenden ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Notendurchschnitt von 1,36 wurde Eric Töpfer aus dem BRK-Kreisverband Miltenberg-Obernburg mit dem besten Ergebnis in seinem Abschlusszeugnis zusätzlich mit einem Buchgutschein der Bücherei Knodt verabschiedet. Am 1. Oktober begann für 25 Schülerinnen und Schüler in Unterfranken die nächste Notfallsanitäter-Ausbildung, teilt das BRK in einer Pressemeldung mit. red