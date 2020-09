Öffnung Die Nutzung der Schulturnhalle und der Turnhalle am Wasserschloss ist laut Bürgermeister Plewa ab Montag, 28. September, wieder möglich. Dabei habe man die Vereine aufgefordert, ein Hygienekonzept zu erstellen. Ein Ortstermin finde am Dienstag, 22. September, statt, bei dem man die Bedingungen für die Nutzer erläutern möchte. Die Bücherei in der Alten Schule habe ebenfalls wieder geöffnet. Personalien Seit dem 1. September ist Dana Rüger als neue Mitarbeiterin im Bürgerbüro tätig. "Das ist die erste Anlaufstelle für Bürgerfragen aller Art", sagte Plewa. Ortsvertreter Plewa wies auf die Ortssprecherwahlen hin. Diese sind am Montag, 21. September, in Leutendorf am Feuerwehrhaus, am Dienstag, 22. September, in Hof an der Steinach im Gasthaus Schwämmlein und am Mittwoch, 23. September, in Schwärzdorf im Gemeindehaus. Der Wahlantrag für Burgstall stehe noch aus. Baumaßnahmen Zum Ausbau des Wiesenweges sagte Plewa, dass die Straßenbauarbeiten begonnen hätten. Die Befahrbarkeit sei deshalb eingeschränkt. Am Anwesen Kronacher Straße 3 habe es eine Erstbegehung und eine Probenentnahme durch das Ingenieurbüro gegeben. Sobald Untersuchungsergebnisse vorliegen, wolle man die Ausschreibung für den Rückbau vornehmen. Baugrunduntersuchungen und Brückenprüfungen fanden für die Fischer-Brache statt. Erkundung Eine Exkursion in die Biodiversitätsgemeinde Tännesberg soll am Donnerstag, 8. Oktober, stattfinden, um Eindrücke von Naturschutz, der Kulinarik und dem sanften Tourismus zu gewinnen. Anmeldungen nimmt bis 20. September Ulrich Münch von der LBV-Kreisgruppe Kronach entgegen (E-Mail kronach@lbv.de). ml