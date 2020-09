Gegenwärtig zeigt Joy Pringsheim unter dem Titel "Rückschau" im Café "Kleine Auszeit" in Haßfurt, Torgraben 1, ihre Bilder. Die Schau läuft bis 15. Oktober (Dienstag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr; Samstag, 9 bis 14 Uhr; Sonntag, 14 bis 17 Uhr). Joy Pringsheim, geboren 1965 in München, wuchs in Niederbayern auf, bis es sie zum Studieren nach Franken verschlug. Künstlerisch in der Musik beheimatet, begann sie 2010, sich intensiv mit der Malerei auseinanderzusetzen. Zeitweise lebte sie in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie das Atelier "alles: kunst" mitbegründete. 2017 kehrte sie zurück und lebt seit 2018 in Jesserndorf. Heute kann sie wegen einer Erkrankung nicht mehr malen. Daher: "Rückschau". Pringsheim malt intuitiv, emotional. Gedeckte, harmonisch aufeinander abgestimmte Farben konkurrieren mit konträr gesetzter Explosivität. Foto: pr