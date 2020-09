Erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung findet am Donnerstag, 10. September, ein bundesweiter Warntag statt. Dabei sollen in der ganzen Bundesrepublik Warn-Apps piepen, Sirenen heulen, Rundfunkanstalten ihre Sendungen für Probewarnungen unterbrechen und digitale Werbetafeln Hinweise anzeigen, teilen die Regierung von Mittelfranken und die Stadt Erlangen mit.

Der Aktionstag soll dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen. Wer rechtzeitig gewarnt werde und wisse, was zu tun ist, könne sich in einem Notfall besser selbst helfen. Zur Warnung der Bevölkerung nutzen Bund, Länder und Kommunen alle verfügbaren Kommunikationskanäle: so etwa das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) betriebene Modulare Warnsystem (MoWaS) und die Warn-App NINA, eine Vielzahl von Medien und Rundfunksendern bis hin zu Sirenen und Lautsprecherdurchsagen vor Ort.

Alarm um 11 Uhr

Ein Sirenenheulton von einer Minute Dauer wird am Donnerstag um 11 Uhr im Landkreis Erlangen-Höchstadt in folgenden Orten zu hören sein: Gemeinde Adelsdorf (Feuerwehrgerätehaus und OT Aisch, Neuhaus, Lauf, Weppersdorf) Markt Eckental (Feuerwehrgerätehaus Forth) , Gemeinde Hemhofen (Feuerwehrgerätehaus Hemhofen-Zeckern), Markt Heroldsberg (Feuerwehrgeräte-/Rathaus) , Stadt Herzogenaurach (Stadtgebiet und Feuerwehrgerätehaus Höfen-Zweifelsheim) , Gemeinde Heßdorf (Feuerwehrgerätehaus) , Stadt Höchstadt (Feuerwehrgerätehaus, Fortuna Kulturfabrik, OT Saltendorf-Bösenbechhofen, Förtschwind-Greuth, Medbach-Kieferndorf).

In Erlangen werden an diesem Tag ebenfalls pünktlich um 11 Uhr die seit Jahren bekannten Sirenen aufheulen und auch über die Warn-App NINA eine Probewarnung für das Stadtgebiet versendet. Als dritten Baustein verfügt die Stadt Erlangen als Katastrophenschutzbehörde noch über die Möglichkeit, Lautsprecherdurchsagen mit Feuerwehrfahrzeugen zu machen (seit 2004). Bereits seit Mai 2011 kann das bewohnte Stadtgebiet mit zahlreichen Sirenen im Notfall gewarnt werden (Heulton bedeutet Radio einschalten und auf Durchsagen achten). Vervollständigt wurde das System für Erlangen im Herbst 2018 mit der Einführung der Warn-App NINA für Smartphones (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes).

Bund und Länder haben im Rahmen der Innenministerkonferenz 2019 beschlossen, ab 2020 jährlich am zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten Warntag stattfinden zu lassen. Gleichzeitig dient der Tag dazu, die vorhandenen technischen Systeme zur Warnung flächendeckend zu testen und zu prüfen, an welcher Stelle sie noch weiterentwickelt werden können. Auf der Internetseite www.bundesweiter-warntag.de informiert das federführende BBK über Details. red